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مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:46 ص
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الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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اتخذ النادي الأهلي المصري قرارًا بمعاقبة صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر وذلك بسبب غياب اللاعب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وفرض النادي الأهلي عقوبة مالية ضخمة على صالح جمعة بسبب تمرد اللاعب وغيابه عن تدريبات الفريق.

وقرر النادي الأهلي تغريم صالح جمعة 500 ألف جنيه مصر أي ما يعادل 32 ألف دولار بسبب امتناع اللاعب عن حضور التدريبات لمدة 10 أيام متواصلة دون الحصول على اذن من الجهاز الفني أو مدير الكرة بالنادي، ودون أسباب واضحة لغيابه عن التدريبات.

وجاءت العقوبة المالية الضخمة ضد صالح جمعة، بعدما قرر المدرب السويسري رينيه فايلر زيادة قيمة الغرامة على اللاعب لـ 50 ألف جنيه نظير الغياب عن مران واحد ليصل اجمالي مجموع الغرامات الموقعة علي اللاعب بعد الغياب 10 أيام، نصف مليون جنيه.

وكان السويسري رينيه فايلر أعلن عدم حاجته لصالح جمعة في الفريق وقال: " صالح جمعة لن يكون له دورا مع الأهلي وأتمني له التوفيق في فريق آخر"، وذلك بعد تصريحات اللاعب الذي أكد فيها أن فايلر المتسبب في غيابه عن المباريات.

ويبحث صالح جمعة عن عرض مناسب للرحيل عن النادي الأهل خلال الفترة القادمة.

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