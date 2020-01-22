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باحث: مبارك أهمل مصر مقابل صفقة شريرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:13 ص
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وسيم السيسي
وسيم السيسي
الفجر
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هاجم الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، قائلا: "مزقا النسيج الوطني المصري".

واستنكر "السيسي"، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، ما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ودوره السلبي خلال فترة حكمه لمصر، معلقا: "مبارك أهمل مصر وتركها وأفسدها".

وتابع الباحث في علم المصريات، مهاجما مبارك، قائلا: "مبارك ترك مصر وأهملها مقابل صفقة شريرة، وهي أنا وابني نحكم في وأنتوا اعملوا إللي أنتوا عايزينه في مصر".
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الكلمات المفتاحية

وسيم السيسي مصر مبارك

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