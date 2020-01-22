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بسمة وهبة: نعاني من ظاهرة الإفتاء الشعبي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:59 ص
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الفجر
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قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن المجتمع المصري يعاني من ظاهرة غريبة وهي "الإفتاء الشعبي" وتتمثل في تساؤلات بعض الأشخاص في الأمور الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنهال عليه الردود من الجميع.

وأضافت وهبة، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، الثلاثاء، أن الشخص بعد هذه الإجابات يتشتت، وتظهر له أسئلة أكثر، وإجابات غير صحيحة، لا يستطيع الحكم عليها.

وتابعت الإعلامية: "من هنا تظهر مشاكل متعددة أهمها الفتوى بغير علم بسبب الاستسهال في طلب الفتوى من غير المؤهلين، لأنه لا يصح لأي شخص يقرأ في الدين توجيه الناس"، مضيفةً: "هو إيه اللي جرى لدين الناس في مصر!!"
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