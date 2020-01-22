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التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة في كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:13 ص
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برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يواجه فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره فريق ايبيزا اليوم الأربعاء 22 من شهر يناير الجاري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ايبيزا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان قد أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لتلك المباراة، حيث فضل مدرب البارسا استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل اراحته للمباريات القادمة في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: شتيجن - نيتو.
خط الدفاع: ألبا - جونيور - تشاومي - أومتيتي - لينجليت - روبرتو - سيميدو.
خط الوسط: راكيتيتش - فيدال - آرثر - بويج - دي يونج.
خط الهجوم : جريزمان - رويز - فاتي - بيريز.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة :-

نيتو - سيميدو - لانجليت - أومتيتي - جونيور فيربو - ارثور - ريكي بويج - انسو فاتي - بيريز - راكتيتش - جريزمان.

وكان قد حقق فريق برشلونة انتصارا صعبا على حساب فريق غرناطة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الاسباني بنتيجة هدف نظيف، وقد احرز ليونيل ميسي هدف البارسا الوحيد في اللقاء بالشوط الثاني، وتعد هذة المباراة هي الأولى لكيكي سيتين كمدربا للفريق الكتالوني.

ويسعى البارسا لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا الذي فشل في التتويج به في الموسم الماضي بعد الخسارة من فريق فالنسيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وخسر أيضا برشلونة بطولة كأس السوبر الاسباني منذ اسابيع قليلة أمام فريق أتليتكو مدريد في الدور النصف نهائي من البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وأعلن نادي برشلونة رحيل ارنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق بعد هذة الخسارة، وتعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق كمدربا للفريق حتى موسم 2022.

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