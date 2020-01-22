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انطلاق بطولة كرة القدم للمصريين في الكويت بحضور السفير المصري ورئيس اتحاد الإعلام

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:09 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهد سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت طارق القوني ورئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ تنطلق يوم الخميس المقبل على أرض ملعب ساحة مشرف الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة فعاليات بطولة كرة القدم للمصريين في الكويت وذلك في الفترة من 23 -31 يناير الجاري.

وقالت الإعلامية هبة عبدالرحمن المسؤولة عن تنظيم البطولة ان البطولة تمثل فرصة جيدة لتجمع المصريين في دولة الكويت وإقامة أنشطة متعددة تؤكد روح التعاون والمحبة بين الشعبين الشقيقين ، واضافت أن البطولة ستشهد مشاركة كوكبة من نجوم الرياضة والإعلام في حفل الافتتاح.

واشادت المسؤولة عن تنظيم البطولة بتعاون السفارة المصرية ودعمها لهذا الحدث الرياضي المهم لأبناء المصريين في الكويت وبالدعم الكبير من قبل سعادة السفير المصري طارق القوني مثمنة ايضا دعم واهتمام رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني في دولة الكويت السيد فيصل الصواغ بهذه الفعالية.

ووجهت الإعلامية هبه عبدالرحمن الدعوة للمصرين في الكويت وأبناء الشعب الكويتي الكريم للمشاركة في حفل الافتتاح الذي سيقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.
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مصر الكوييت الكرة العربية الكرة العالمية الدوري المصري

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