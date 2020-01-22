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بيريز يجتمع مع رئيس توتنهام بسبب نجم ريال مدريد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:05 ص
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بيريز
بيريز
علي خلاف
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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عقد اجتماعًا مع نظيره في توتنهام دانييل ليفي بشأن انتقال الجناح الويلزي جاريث بيل إلى صفوف السبيرز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

العلاقة الجيدة بين رئيسي ريال مدريد وتوتنام تقرب بيل من السبيرز
وتحدثت التقارير الصحفية الإسبانية عن تفاصيل اجتماع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع نظيره في توتنهام دانييل ليف حول انتقال الجناح الويلزي جاريث بيل مهاجم الفريق الملكي لصفوف الفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي الجاري وما يجعل المفاوضات أكثر سلاسة العلاقة الممتازة بين الرئيسين التي استمرت منذ أن انتقل لوكا مودريتش إلى النادي الملكي في 2013.

جاريث بيل يقترب من العودة مجددا لصفوف توتنام هوتسبير
وأشارت التقارير أن الدولي الويلزي، جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد الإسباني، ظهر من جديد اسمه على طاولة الراحلين عن صفوف الميرنجي خلال الميركاتو الشتوي الجاري وذلك بعد فشل رحيله إلى الدوري الصيني في الانتقالات الصيفية الماضية.

مورينيو يبدي اهتماماً بضم الجناح الويلزي
وأشار برنامج "شيرنجويتو" الإسباني إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنام أبرز اهتماماً واضحا بشأن ضم جاريث بيل مهاجم ريال مدريد خلال هذا الميركاتو بعد توصية من المدرب لرئيس النادي دانييل ليفي.

وشددت التقارير على أن جاريث بيل هدفًا لمورينيو منذ أن كان مدربًا لـ مانشستر يونايتد، ولكن الآن توتنهام صاحب الاهتمام الأكبر باستعادة لاعبه.

جاريث بيل انتقل إلى ريال مدريد من صفوف توتنام
يذكر أن جاريث بيل انتقل من توتنهام في صيف 2014 إلى ريال مدريد مقابل 95 مليون جنية إسترليني، كأغلى صفقة في العالم في ذلك التوقيت.

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