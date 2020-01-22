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عاجل.. الأهلي يعلن موعد رمضان صبحي للمشاركة في المباريات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:02 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسن شحاتة
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أعلن الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن موعد عودة رمضان صبحى، لاعب المارد الأحمر، للمشاركة في المباريات.

وأشار الجهاز الطبي بالنادي الأهلي إلى صعوبة لحاق رمضان صبحي بمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر،إلى إمهال رمضان صبحي الفترة الكافية لعودته، لضمان تعافيه بشكل مثالى من آثار مزق العضلة الخلفية.

وذكر الجهاز الفنى، أنه يرغب فى تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة على الصعيدين المحلى والإفريقى، ومن ثم السير بخطوات تدريجية فى عملية إشراك اللاعب فى تدريبات الكرة، للاطمئنان على تعافيه تماما، بهدف الدفع به بشكل نهائى فى التدريبات الجماعية.

إصابة رمضان صبحي

اشتكى رمضان صبحي من آلام العضلة الخلفية، لذلك لم يتمكن من استكمال التدريبات، والتي خضع على أثرها إلى الأشعة لتحديد مدة غيابه.

وكان الأهلي حينها يستعد لمواجهة الإسماعيلي، في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها الأهلي لصالحه، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري.

والجدير بالذكر أن الأهلى سيكون على موعد مع مباريات مهمة فى فبراير المقبل أمام الهلال السودانى، وبيراميدز، وطلائع الجيش، والمصرى البورسعيدى، والزمالك مرتين فى السوبر المحلى والدورى الممتاز.
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