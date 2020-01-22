تعويضات مالية لذوي ضحايا حادث طبيبات المنيا

أعلنت نقابة أطباء مصر، واتحاد المهن الطبية، تقديم مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لكل أسرة من أسر ضحايا حادث المنيا المتوفيات، و10 آلاف جنيهًا لكل مصاب مقدمة من اتحاد المهن، إضافة إلى مبلغ سيتحدد لاحقًا من النقابة العامة.





ورثاء شهيدات الطب الثلاث، وهن: رانيا محرم، سماح نبيل ونورا كمال، اللآتي لقين مصرعهن جراء حادث "ميكروباص المنيا"، صباح الأربعاء الماضي، أثناء مجيئهن من المنيا إلى القاهرة لحضور دورةً تدريبيةً تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.





وتقدم مجلس النقابة في وقت سابق، بخالص الحزن والأسى لأسر الثلاث طبيبات، ولكافة الأطباء بالتعازي الحارة، داعية الله تعالى أن ينعم بالشفاء على الطبيبات المصابات.





وأضافت نقابة الأطباء، لا توجد أي أموال تعوض فقدان البشر لكنها مجرد مشاركة وجدانية ورمزية لأهالي وذوي الطبيبات، شهداء التعسف الإداري.وعقدت نقابة الأطباء، أمس الثلاثاء، حفل تأبين