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موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي| manchester

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:52 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق بيرنلي اليوم الأربعاء 22 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بيرنلي في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بيرنلي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

واقيمت 6 مباريات بالأمس في بداية الجولة الـ24 من البريميرليج، وكانت أبرز نتائجها تحقيق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف، وتعادل فريق أرسنال مع فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

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