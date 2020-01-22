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موعد مباراة برشلونة اليوم| مباراة برشلونة وإيبيزافي كأس إسبانيا barceloní

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:48 ص
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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يحل فريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء ضيفاً على ملعب "كان ميسيس" لمواجهة فريق إيبيزا، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويطمح المدير الفني الجديد لفريق برشلونة كيكي سيتين لعبور عقبة إيبيزا وتحقيق ثاني فوز له منذ توليه مهمة تدريب برشلونة خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي.

ويبدو النادي الكتالوني مرشحاً للتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في ظل تواضع مستوى منافسه، والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهي ثالث درجات الأندية في إسبانيا.

ومن المتوقع أن يشرك المدرب سيتين مجموعة من البدلاء والشباب خلال المباراة، حيث يتعد فرصة ذهبية لتجربة الصف الثاني للفريق.

موعد مباراة إيبيزا وبرشلونة والقنوات الناقلة لها
تقام المباراة غداً الأربعاء 22 يناير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء 21:00 بتوقيت كلاً من مكة المكرمة والكويت والدوحة، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساء 19:00 بتوقيت تونس والجزائر، السادسة مساء 18:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة Sport TV5 على القمر الصناعي هيسبا سات، بالإضافة لقناة Ziggo Sports على القمر الصناعي أسترا.
وقام الإتحاد الإسباني لكرة القدم بتعيين الحكم بابلو جونزاليز فويرتيس لإدارة المباراة.
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