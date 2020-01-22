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كيكي سيتين يعلن عن مفاجأة في خطة لعبه للمباريات المقبلة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:42 ص
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كيكي سيتين وميسي
كيكي سيتين وميسي
حسن شحاتة
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أعلن كيكي سيتين، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن مفاجآت عديدة في خطة الفريق في المباريات المقبلة، بإشراك جميع لاعبيه خلال النصف الثاني من الموسم، بسبب منافسة النادي في 3 بطولات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن سيتين سيستخدم هذا الأسلوب لضمان أن يحتفظ اللاعبون بحماسهم، إلى جانب حفظ طريقة اللعب.

وقام سيتين بتحذير لاعبيه من أن النظام الجديد المستخدم ضد غرناطة لن يكون النهائي حتى نهاية الموسم، مؤكدا على أن الأمر يمكن أن يتغير في أي وقت، واللعب بكثافة أقل في وسط الملعب، بحسب احتياجات الفريق، لهذا السبب يجب أن يكون جميع اللاعبين على استعداد لأي تغيير إذا طلب المدرب ذلك.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين الذين بدأوا أمام غرناطة في الجولة الماضية، ليسوا المجموعة الأفضل، أو أن البدلاء خارج الحسابات، موضحا أن اللاعبون تفهموا رسالة سيتين جيدًا، وأفضل مثال على ذلك هو أرتورو فيدال، فهو لاعب لا يتناسب من الناحية النظرية مع أسلوب سيتين، لكنه بدأ في مواجهة غرناطة.

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