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أحمد المالكي يتعاون مع رامي جمال في ألبومه الجديد بـ 4 أغاني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:01 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تعاونه مع الفنان رامي جمال في ألبومه الجديد بـ 4 أغاني وهي "فاهماني"، "مش ملاحظة حاجة"، "بيهم كلهم"، "استغنيت"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب المالكي منشورًا قال فيه: "قريبًا من كلماتي في ألبوم رامي جمال، (فاهماني) ألحان رامي جمال، توزيع كريم عبد الوهاب"، (مش ملاحظ حاجة) دويتو رامي جمال وناريمان، ألحان رامي جمال، توزيع وسام عبدالمنعم، (بيهم كلهم) ألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم،(استغنيت) ألحان ياسر نور، توزيع نادرحمدي، وإن شاء الله تسمعوا ألبوم على أعلى مستوى وأغاني مميزة من كل المبدعين المشاركين في الألبوم".

الجدير بالذكر أن رامي جمال، يستعد حاليًا لطرح ألبومه الجديد" أنا لوحدي"، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم: تامر حسين، مدين، محمد أبو نعمة، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، محمد أنيس، محمد عاطف، أحمد ابراهيم، رقية عبد العزيز، جمال الخولي، غريب، أحمد تبارك، شادي نور، ياسر نور، مصطفى حسن، أحمد عرفان، بلال سرور، طارق فيصل.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فن رامي جمال المالكي الفجر الفنى البوم اغاني

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