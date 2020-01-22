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عاجل.. مجدي عبد الغني يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:33 ص
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مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
ريهام عبد المحسن
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أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بأنه سيخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، كما توقع فوز هاني أبو ريده في الانتخابات المقبلة.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"سادخل قائمة اتحاد الكرة مع شوبير على حسب الأعضاء المشاركين في القائمة وكنت أتمنى عدم الصدام بين أبو ريده وشوبير".

وأضاف :"هاني أبو ريده جامل شوبير باسناده منصب النائب وهو من سيفوز عليه في الانتخابات المقبلة".

وتابع :"كنت أتمنى حضور محمد صلاح لحفل أفضل لاعب في أفريقيا وخروجنا من أمم أفريقيا الماضية كانت بسبب بعض المشاكل في نفسيات اللاعبين وأعضاء اتحاد الكرة وعندما تواجدت في معسكر المنتخب لم يخبرني أحد من اللاعبين عن وجود مشاكل".

وأردف قائلا :"عقد كهربا مع الزمالك صحيح والدليل أنه لعب معه ولكنه فسخ عقده من طرف واحد وهذا ما حدث مع عصام الحضري عندما فسخ عقده مع الأهلي عندما رحل مع سيون وتم فرض عليه غرامة 900 ألف يورو دفعتها الأندية التي انتقل لها وغالباً سيتم فرض غرامة على كهربا وسيتعرض للإيقاف في حالة عدم سداده للغرامة".

واستطرد قائلا :"مجموعتنا في تصفيات كأس العالم متوازنة وسهلة وأفضل من الوقوع مع منتخبي جنوب أفريقيا وكوت ديفوار".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً :"مهمة البدري صعبة لأنه يحتاج إعادة الروح للمنتخب وهذا ما حدث مع منتخب مصر للشباب الذي فاز بأمم أفريقيا".

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