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توتنهام يواجه نوريتش سيتي بالقوة الضاربة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:15 ص
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توتنهام
توتنهام
محمد جمال
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يستضيف فريق توتنهام هوتسيبير اليوم نظيره نورويتش سيتى متذيل جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ضمن منافسات الجولة ال 24 من البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كريس كافانا، فى مبلراة يسعي فيها السبيرز تحت قيادة جوزيه مورينيو للعوذة للطريق الصحيح وتحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباراة توتنهام هوتسيبير ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يحل فريق نورويتش سيتى ضيف على توتنهام هوتسيبير على ملعبه ووسط جماهيره فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات والسابعة ونصف مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسيبير ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

سيذاع لقاء توتنهام هوتسيبير ونورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج على قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات والسابعة ونصف مساءا بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسيبير امام نورويتش سيتى

حراسة المرمى: جازانيجا
خط الدفاع: تانجانجا – أورير – ألدرفايريلد – سانشيز
خط الوسط: سيلسو – وينكس – سينسون
خط الهجوم: ديلي آلي – سون هيونج مين – لوكاس مورا.

ويحتل توتنهام هوتسيبير المركز الثامن ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج برصيد 31 نقطة بينما نورويتش سيتى فى المركز الأخير برصيد 17 نقطة.
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