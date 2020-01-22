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عاجل.. البدري يوجه نصيحة لمصطفي محمد.. ويبعث رسالة لباسم مرسي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أشاد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بمهاجم نادي الزمالك مصطفي محمد والذي تألق رفقة المنتخب الأولمبي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام ومع ناديه خلال الفترة الماضية.

وأكد البدري اليوم فى تصريحات تليفزيونية ان مصطفي محمد يقدم أداء جيد مع الزمالك، ونصيحته له هو الثبات على ذلك المستوي، موضحًا انه هناك وقت مستوي مهاجم الزمالك يهبط دون مبرر.

كما تحدث المدير الفنى لمنتخب مصر حول مركز المهاجم مؤكدًا انه يتابع عن كثب باسم مرسي مهاجم نادي الانتاج الحربي، من أجل التغلب على النقص العددي فى ذلك المركز.

ويستعد منتخب مصر لبدء مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعدما أقيمت قرعة الدور الثانى والتى أسفرت عن وقوع الفراعنة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021
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