Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهنده حسين تعود للشاشة ببرنامج جديد خلال أيام

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

عرفت الإعلامية شاهنده حسين، عن طبيعة برنامجها الجديد "IP show" قائلة: "هو لغير المتخصصين بالإنترنت نشرح فيه أهميته واستخدام تطبيقاته بصوره مبسطه للمستخدم العادي وهدفنا هو توعيه الجمهور ونشر ثقافة جديدة اسمها ثقافة استخدام الإنترنت". 

وأضافت:" "الإنترنت مثله مثل بناء مدينه أومجمع سكنى كبير، وبالمنطق العادي البسيط بناء المدن يحتاج انك تحدد اولاً الكثافه السكانية للمنطقه وبناءً عليه عدد العمارات والشقق السكنية، وبعد ذلك بيتم تحديد مساحات الشوارع وتوصيل الخدمات الأخرى من كهرباء ومياه وكل الحاجات الأساسية".

وتابعت: "كل شقة من الشقق يكون لها عنوان مرتبط بالدور ورقم العمارة واسم الشارع والميدان وصولا إلى اسم الدوله الواقع فيها الشقه وذلك بيسهل في التواصل بين السكان أو وصول الأشخاص لبعضهم البعض تصميم شبكات الاتصال ونقل المعلومات بيراعى نفس التصميم". 

جهاز الكمبيوتر او الموبيل يكون بمثابه الشقه ولكي يتم التواصل بين أي شيء رقمي لابد أن يكون هنالك بعض الأساسيات وأهمها لغه التواصل وطريقة التواصل وبسبب ذلك اختارنا نسمى برنامجنا IP show لان كلمة "أى بى" كلمه بسيطه تشير إلى معنى كبير هى اختصار Internet Protocol ال "اى بى" هو جوهر الإنترنت وثورة الانترنت الحالية بسبب وجود ال IP.

ما هو ال IP
اكثر مايميز البشر هو قدرتهم على التواصل وكانت اللغه هى الاساس فى حضارة البشرية وكلما زادت القدره على التواصل كلما ساهمت اكثر فى رقى الحضارة.

واذا كانت اللغه الحية هى ما يميز البشر فانه يوجد لغة للحواسب وأجهزة تناقل المعلومات ولكي تنتقل تلك اللغه من جهاز لجهاز فيه حاجات كتير بتكون موجوده بيفهمها المتخصصين فى المجال. 

وال اى بي هو العنوان الذي يمكن المرسل أو المستقبل من التواصل مع بعضهم البعض ويسمى ايضا العنوان الافتراضي فالوصف الدقيق لـ" ال بى" هو عنوانك على الشبكة المعلوماتية وهو هويتك فى الوصول والإرسال 
ظهر الانترنت  بدأ تاريخ شبكة الإنترنت مع تطوّر الحواسيب الرقميّة في الخمسينيات من القرن الماضي مع تطور طرق النقل المعلومات بدء من البريد الورقى وصولا الى طرق نقل المعلومات وخدمات الصوت بالطرق الرقميه ولم تنحصر على هذا فقط بل توافر نقل الصورة بجوده عالية فى نفس الوقت.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات ماسبيرو شاهنده حسين الفجر الفني

أخبار تهمك

«يلا شوت» TODAY Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر kooora goal رابط يلا كورة ماتش تشيلسي وارسنال beIN المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجنايني يرد على تدخل أعضاء المجلس السابق في قرارات اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

منذ ساعة و 9 دقيقة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ ساعتين

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف stream مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم مجانا بث مباشر arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي كول كورة HD رابط bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على معني ظهور رسالة خطأ "403 Forbidden Error" بمتصفح الإنترنت

"اللغات والترجمة" بجامعة القاهرة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية وينظم ندوة عن إشكاليات الترجمة

مركز اللغات بجامعة القاهرة ينظم ندوة عن إشكاليات الترجمة.. غدا

إيران تمارس أكبر حملة تضليل ونشر أخبار كاذبة في تاريخ الإنترنت

مبتعثون سعوديون يخططون لإقامة دورات لتعليم لغة الـ80 ألف رمز

"وزارة الإتصالات": رفعنا سرعة الإنترنت 3 أضعاف في أقل من عامين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

01:01 ص

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status