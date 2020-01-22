شاهنده حسين تعود للشاشة ببرنامج جديد خلال أيام





عرفت الإعلامية شاهنده حسين، عن طبيعة برنامجها الجديد "IP show" قائلة: "هو لغير المتخصصين بالإنترنت نشرح فيه أهميته واستخدام تطبيقاته بصوره مبسطه للمستخدم العادي وهدفنا هو توعيه الجمهور ونشر ثقافة جديدة اسمها ثقافة استخدام الإنترنت".





وأضافت:" "الإنترنت مثله مثل بناء مدينه أومجمع سكنى كبير، وبالمنطق العادي البسيط بناء المدن يحتاج انك تحدد اولاً الكثافه السكانية للمنطقه وبناءً عليه عدد العمارات والشقق السكنية، وبعد ذلك بيتم تحديد مساحات الشوارع وتوصيل الخدمات الأخرى من كهرباء ومياه وكل الحاجات الأساسية".





وتابعت: "كل شقة من الشقق يكون لها عنوان مرتبط بالدور ورقم العمارة واسم الشارع والميدان وصولا إلى اسم الدوله الواقع فيها الشقه وذلك بيسهل في التواصل بين السكان أو وصول الأشخاص لبعضهم البعض تصميم شبكات الاتصال ونقل المعلومات بيراعى نفس التصميم".





جهاز الكمبيوتر او الموبيل يكون بمثابه الشقه ولكي يتم التواصل بين أي شيء رقمي لابد أن يكون هنالك بعض الأساسيات وأهمها لغه التواصل وطريقة التواصل وبسبب ذلك اختارنا نسمى برنامجنا IP show لان كلمة "أى بى" كلمه بسيطه تشير إلى معنى كبير هى اختصار Internet Protocol ال "اى بى" هو جوهر الإنترنت وثورة الانترنت الحالية بسبب وجود ال IP.





ما هو ال IP

اكثر مايميز البشر هو قدرتهم على التواصل وكانت اللغه هى الاساس فى حضارة البشرية وكلما زادت القدره على التواصل كلما ساهمت اكثر فى رقى الحضارة.





واذا كانت اللغه الحية هى ما يميز البشر فانه يوجد لغة للحواسب وأجهزة تناقل المعلومات ولكي تنتقل تلك اللغه من جهاز لجهاز فيه حاجات كتير بتكون موجوده بيفهمها المتخصصين فى المجال.





وال اى بي هو العنوان الذي يمكن المرسل أو المستقبل من التواصل مع بعضهم البعض ويسمى ايضا العنوان الافتراضي فالوصف الدقيق لـ" ال بى" هو عنوانك على الشبكة المعلوماتية وهو هويتك فى الوصول والإرسال

ظهر الانترنت بدأ تاريخ شبكة الإنترنت مع تطوّر الحواسيب الرقميّة في الخمسينيات من القرن الماضي مع تطور طرق النقل المعلومات بدء من البريد الورقى وصولا الى طرق نقل المعلومات وخدمات الصوت بالطرق الرقميه ولم تنحصر على هذا فقط بل توافر نقل الصورة بجوده عالية فى نفس الوقت.



