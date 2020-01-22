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عبدالله السعيد صدفة تجمعه بـ "فلافيو" ويقترب من معادلة رقم أبوتريكة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:13 ص
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عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
أمل الحلفاوي
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تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز أمام نظيره مصر المقاصة، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل ثلاثية بيراميدز عبدالله السعيد "هدفين"، ومحمد حمدي، فيما سجل هدف مصر المقاصة "صلاح أمين".

عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وصل إلى الهدف الثاني عشر له في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليستمر في صدارة الهدافين.

وبهذا فقد عادل لاعب بيراميدز "عبدالله السعيد" رقم فلافيو لاعب الأهلي السابق، الذي سجل في أول 14 أسبوع من مباريات الدوري المصري الممتاز 12 هدف، في موسم 2006-2007.

والغريب في الأمر أن فلافيو حينها سجل هدفين أيضًا في المباراة الرابعة عشر من مباريات فريقه، في مرمى الزمالك.

جدير بالذكر أنه في نهاية الموسم توج فلافيو هدافًا للدوري المصري الممتاز برصيد 17 هدف، من 24 مباراة.

ووصل عبدالله إلى الهدف رقم 102 له في الدوري المصري الممتاز، ليتخطى بذلك عدد أهداف جمال عبدالحميد لاعب الأهلي والزمالك السابق الذي أحرز 101 هدف، ويتبقى له 4 أهداف فقط ليعادل عدد أهداف محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق برصيد 106 هدف.

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