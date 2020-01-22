منشق عن الجماعة الإرهابية: "مذبحة أسيوط 1981 كانت بفلوس الإخوان"



وأضاف "الخرباوي"، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن أعضاء الجماعة الإرهابية حصلوا على التمويل المادي لتنفيذ هذه المذبحة من قيادات جماعة الإخوان.



وأوضح القيادي المنشق عن الجماعة الإرهابية، أن هجوم الإخوان على مديريات الأمن في أسيوط في هذا الوقت كان ممولًا من الإخوان، معقبا: "المذبحة دي كانت بفلوس الإخوان".

قال ثروت الخرباوي، الكاتب الصحفي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ، إن أعضاء هذه الجماعة نفذوا مذبحة أسيوط، التي وقعت عام 1981، وتسببت في قتل عدد كبير من الضباط والمجندين.