ياسمين رئيس في العرض الخاص لأحدث أفلامها "لص بغداد" (صور)





تألقت ياسمين رئيس في العرض الخاص لأحدث أفلامها لص بغداد التي تقدم فيه دورالبطولة بشخصية سلمى سليمان، مهووسة التاريخ.





وحضرت العرض بصحبه أبطال العمل محمد أمام ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب وأمينة خليل.





وقالت ياسمين رئيس خلال العرض أنها اعتمدت طريقة جديدة في التمثيل لتقدم دور سلمى سليمان (كاركتر كوميدي) بتفاصيلة ولزماته الخاصه زي جملة مرة زمان ومستحيل، مضيفة: "أتمنى ان يرتبط الجمهور بالشخصية".





فيلم "لص بغداد" هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس وسيطرح غدا في دور العرض ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز



