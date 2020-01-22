Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:56 ص
Advertisements
فايلر
فايلر
حسن شحاتة
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضحية جديدة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وكشف السويسرى رينيه فايلر، عن وجود العديد من الملاحظات السلبية على أداء حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بشأن انخفاض مستواه الفنى والبدنى مع الفريق.

وأبدى فايلر رغبته في عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعدم الاحتياج إلى خدماته فى المباريات، حيث شهدت الفترة الماضية، خروج حسام عاشور من حسابات السويسرى رينيه فايلر، رغم وجود عدد من الغيابات فى منطقة خط الوسط.

ويعد حسام عاشور ثالث ضحايا فايلر مع الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلانه في المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب، إلى جانب أزمته مع وليد أزارو بعد الإستبعاد من قائمة طنطا.

أزمة فايلر مع أزارو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي الأسباب الحقيقة توقيع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة رينيه فايلر عقوبة مغلظة على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر عقب مباراة طنطا.

وقال المصدر بأن المهاجم المغربي تعدى لفظيًا على فايلر عقب استبعاده من قائمة الفريق الأحمر النهائية، ويقرر الجهاز الفني توقيع الغرامة المالية الكبيرة عليه.

وتابع المصدر بأن فايلر سأل أكثر من شخص كان متواجدًا وقت حديث أزارو وأكدوا له تعديه باللفظ عليه.

فايلر يعلن رحيل صالح جمعة

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي: "لا أتابع الجرائد أو وسائل الإعلام، لاعيب كرة القدم عنده شقين فني وعقلي صالح عنده شق فني فقط، أعتقد أن صالح دوره في فريق أخر وليس معنا، وأتمنى له النجاح الفترة المقبله في أى نادي أخر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان ميدو مرتضى منصور محمود الخطيب محمد صلاح مباراة كورة كهربا فايلر رينيه فايلر ريني فايلر رنية فايلر حسين الشحات تحليل مباراة بيراميدز اون سبورت اهداف الاهلى الزمالك الدوري المصري الدورى المصرى

أخبار تهمك

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجنايني يرد على تدخل أعضاء المجلس السابق في قرارات اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلا شوت» TODAY Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر kooora goal رابط يلا كورة ماتش تشيلسي وارسنال beIN المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 10 ساعة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ ساعتين

كورة لايف stream مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم مجانا بث مباشر arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي كول كورة HD رابط bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. رينيه فايلر يقرر ضم "نيدفيد" لقائمة الأهلي المحلية

عاجل - أول ضحية في عهد فايلر.. الأهلي يُقرر بيع نجم الفريق

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء الأهلي بطلب جديد

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

01:01 ص

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status