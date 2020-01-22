عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضحية جديدة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.





وكشف السويسرى رينيه فايلر، عن وجود العديد من الملاحظات السلبية على أداء حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بشأن انخفاض مستواه الفنى والبدنى مع الفريق.





وأبدى فايلر رغبته في عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعدم الاحتياج إلى خدماته فى المباريات، حيث شهدت الفترة الماضية، خروج حسام عاشور من حسابات السويسرى رينيه فايلر، رغم وجود عدد من الغيابات فى منطقة خط الوسط.





ويعد حسام عاشور ثالث ضحايا فايلر مع الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلانه في المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب، إلى جانب أزمته مع وليد أزارو بعد الإستبعاد من قائمة طنطا.





أزمة فايلر مع أزارو





كشف مصدر داخل النادي الأهلي الأسباب الحقيقة توقيع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة رينيه فايلر عقوبة مغلظة على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر عقب مباراة طنطا.





وقال المصدر بأن المهاجم المغربي تعدى لفظيًا على فايلر عقب استبعاده من قائمة الفريق الأحمر النهائية، ويقرر الجهاز الفني توقيع الغرامة المالية الكبيرة عليه.





وتابع المصدر بأن فايلر سأل أكثر من شخص كان متواجدًا وقت حديث أزارو وأكدوا له تعديه باللفظ عليه.





فايلر يعلن رحيل صالح جمعة





تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.





وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي: "لا أتابع الجرائد أو وسائل الإعلام، لاعيب كرة القدم عنده شقين فني وعقلي صالح عنده شق فني فقط، أعتقد أن صالح دوره في فريق أخر وليس معنا، وأتمنى له النجاح الفترة المقبله في أى نادي أخر".