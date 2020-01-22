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"جرحتوا مشاعري".. هايدي توجه رسالة نارية للجنة "ذا فويس كيدز"بعد استبعادها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
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عبرت المتسابقة المصرية هايدي محمد، عن حزنها الشديد بعد واقعة استبعاد لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" لها من البرنامج، بالرغم من أدائها الممتاز الذي أشاد به الجمهور.

وأكدت في مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم" أنها شعرت بجرح في مشاعرها والزعل فور خروجها من المسابقة.

وأضافت: "أنا كنت عايزة الثلاثة مدربين يلفوا لي فلقيت مصر كلها لفت لي وده يكفيني"، في إشارة منها إلى نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وأشارت إلى أنها تدرس في الصف الثاني الإعدادي، لافتة إلى أن زملائها جميعا في المدرسة حزنوا لخروجها من البرنامج.




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