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12 نصيحة مهمة لاستخدام زيت الطهي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:57 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة
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تخشى الكثيرات من ربات البيوت من استخدام الزيوت في الطهي، لما له من تأثير سلبي على الصحة.

وأكدت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، أن أول ما يجب الانتباه له عند استعمال الزيت للقلي هو الرغوة التي تظهر على السطح، فهي قد تكون علامة على فساد الزيت لكن يجب إقترانها مع علامات أخرى للتأكد من أن الزيت لم يعد صالحًا للاستعمال، ومن تلك العلامات ظهور رائحة غير طبيعية للزيت، تغير لونه إلى اللون الداكن، وهذا مؤشر يدل على أنه غير صالح للاستعمال ويجب التخلص منه لما قد يسببه من أضرار بالغة على الصحة.

وتقدم "زكي" عبر الجروب التوعوي "جت في اللقمة" 12 نصيحة يجب اتباعها لإعادة استخدام زيت القلي
وهي كالتالي:

1 - عند الانتهاء من القلي، عليك تصفية الزيت مباشرة من الشوائب، بواسطة مصفاة دقيقة، لأن وجود الشوائب وإعادة قليها يساعد على تحلل الزيت.

2 - يجب تنظيف قطع الأطعمة المراد قليها قبل وضعها في الزيت، للتخلص من القطع الزائدة لتقليل وجود الشوائب.

3 - عند تسخين الزيت بشدة لدرجة تصاعد الدخان منه يجب عدم استعماله.

4 - تجنب قلي الأطعمة وهي مجمدة أو مبللة، لأن ذلك يؤكسد الزيت بسرعة.

5 - تسخين الزيت ببطء، لا يجب تغطية مقلاة الزيت أثناء القلي، حتى لا يتكثف بخار الماء على الزيت ويعيق خروج الرطوبة، ما يزيد من درجة تحلل الزيت.

6 - عند الانتهاء من القلي يجب غلق النار عن الزيت لتجنب ارتفاع حرارته ومن ثم احتراقه.

7 - لا يجب خلط زيت جديد وآخر قديم.

8 - يجب نقل الزيت من المقلاة وتخزينه في أواني زجاجية مغلقة أو "إستانلس ستيل".

9 - تخزين الزيت في مكان بارد ومعتم.

10 - تجنب استعمال مقلاة حديدة أو نحاس لأن هذه المعادن تسرع من عملية تلف الزيت.

11 - لا يجب تكرار القلي بالزيت نفسه أكثر من ثلاث مرات، وذلك للمأكولات التي لا تترك شوائب في الزيت كالبطاطس، أما المأكولات التي تترك شوائب كثيرة في الزيت مثل "البانيه" يجب عدم إعادة استعمالها، لذلك توضع كمية الزيت مناسبة لمرة واحدة فقط من مرات القلي.

12 - يجب تنظيف المقلاة من الزيت المتبقي من عملية القلي بانتظام، وغسلها جيدا لمنع تراكمها وإلتصاق بقاياها في المقلاة.
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