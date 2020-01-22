Advertisements
Advertisements
Advertisements

توتنهام ضد نوريتش سيتي.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:48 ص
Advertisements
توتنهام ضد نوريتش سيتي
توتنهام ضد نوريتش سيتي
عبد القادر عرابي
Advertisements
يستضيف فريق توتنهام بملعبه بالعاصمة لندن اليوم الأربعاء 22 يناير، فريق نوريتش سيتي، في إطار مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام في تحقيق الفوز الأور له منذ أربعة مباريات، فشل الفريق خلالها في تحقيق أي فوز، مكتفياً بتحقيق تعادلين وهزيمتين فقط.

وبدأت تلك السلسلة السلبية لتوتنهام من مباراة الفريقين في الدور الأول بملعب كارو رو، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حين سجل إركسين وهاري كين هدفي توتنهام، وسجل فارزشيتش وأورييه في مرماه هدفي نوريتش.

في المقابل يريد نوريتش سيتي تحقيق الفوز، لمحاولة التحرك من مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي، قبل فوات الأوان بالنسبة للفريق وعودته لدوري الدرجة الأولى مجدداً.

ترتيب توتنهام ونوريتش
يحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة من 23 مباراة، حققها من 8 إنتصارات ومثلها هزائم وسبع تعادلات، سجل 36 هدف وسكنت شباكه 31 هدف.

بينما يقبع نوريتش سيتي في المركز العشرين والأخير برصيد 17 نقطة من 23 مباراة، حققها من 4 إنتصارات و5 تعادلا و14 هزيمة، له 23 هدفاً وعليه 45 هدفاً، وهو أكثر الأندية تعرضاً للهزيمة وأضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة مساء الأربعاء 22 يناير، في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرممة والدوحة والكويت، الحادية عشرة والنصف بتوقيت دبي، الثامنة والنصف بتوقيت تونس، السابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.
التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد نوريتش.

من المتوقع أن يخوض جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، ودانيل فاركي مدرب نوريتش سيتي المباراة بالتشكيل التالي.

تشكيل توتنهام

باولو جادزينجا
يابت مانجانجا – يان فيرتونخين – توبي ألديرفيلرد – سيردي أورييه.
هاري وينكس – جيوفاني لوسيلسو
سون هيونج مين – كريستيان إيركسين – ديلي ألي
لوكاس مورا.

تشكيل نوريتش سيتي

تيم كرول
ماكس آرونز – جرانيت هانلي – كريستوف زيمرمان – سام بيرام
ألكسندر تيتي – كيني ماكلين
إيمليانو يونديا – دودا – تود كانتويل
تيمو بوكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نوريتش سيتي ملخص مباراة توتنهام اليوم مباراة توتنهام وبرايتون مباراة توتنهام اليوم مباراة مانشستر سيتي رياض محرز توتنهام ونوريتش سيتي توتنهام ونورويتش سيتي توتنهام ضد نوريتش سيتي ‏ توتنهام بث مباشر توتنهام اهداف توتنهام اهداف الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» TODAY Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر kooora goal رابط يلا كورة ماتش تشيلسي وارسنال beIN المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

منذ ساعة و 7 دقيقة

كورة لايف stream مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم مجانا بث مباشر arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي كول كورة HD رابط bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الجنايني يرد على تدخل أعضاء المجلس السابق في قرارات اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ ساعتين

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

دي بروين يطعن مانشستر سيتي

تعرف على تشكيل مانشستر يوناتيد المتوقع لمباراة نوريتش سيتي

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

توتنهام في ضيافة نوريتش من أجل المركز الرابع

تشكيل توتنهام الرسمي ضد نوريتش| مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي للمحترفين live

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

01:01 ص

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status