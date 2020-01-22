توتنهام ضد نوريتش سيتي.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يستضيف فريق توتنهام بملعبه بالعاصمة لندن اليوم الأربعاء 22 يناير، فريق نوريتش سيتي، في إطار مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويطمح جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام في تحقيق الفوز الأور له منذ أربعة مباريات، فشل الفريق خلالها في تحقيق أي فوز، مكتفياً بتحقيق تعادلين وهزيمتين فقط.





وبدأت تلك السلسلة السلبية لتوتنهام من مباراة الفريقين في الدور الأول بملعب كارو رو، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حين سجل إركسين وهاري كين هدفي توتنهام، وسجل فارزشيتش وأورييه في مرماه هدفي نوريتش.





في المقابل يريد نوريتش سيتي تحقيق الفوز، لمحاولة التحرك من مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي، قبل فوات الأوان بالنسبة للفريق وعودته لدوري الدرجة الأولى مجدداً.





ترتيب توتنهام ونوريتش

يحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة من 23 مباراة، حققها من 8 إنتصارات ومثلها هزائم وسبع تعادلات، سجل 36 هدف وسكنت شباكه 31 هدف.





بينما يقبع نوريتش سيتي في المركز العشرين والأخير برصيد 17 نقطة من 23 مباراة، حققها من 4 إنتصارات و5 تعادلا و14 هزيمة، له 23 هدفاً وعليه 45 هدفاً، وهو أكثر الأندية تعرضاً للهزيمة وأضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد المباراة والقنوات الناقلة





تنطلق المباراة مساء الأربعاء 22 يناير، في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرممة والدوحة والكويت، الحادية عشرة والنصف بتوقيت دبي، الثامنة والنصف بتوقيت تونس، السابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد نوريتش.





من المتوقع أن يخوض جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، ودانيل فاركي مدرب نوريتش سيتي المباراة بالتشكيل التالي.





تشكيل توتنهام





باولو جادزينجا

يابت مانجانجا – يان فيرتونخين – توبي ألديرفيلرد – سيردي أورييه.

هاري وينكس – جيوفاني لوسيلسو

سون هيونج مين – كريستيان إيركسين – ديلي ألي

لوكاس مورا.





تشكيل نوريتش سيتي





تيم كرول

ماكس آرونز – جرانيت هانلي – كريستوف زيمرمان – سام بيرام

ألكسندر تيتي – كيني ماكلين

إيمليانو يونديا – دودا – تود كانتويل

تيمو بوكي.



