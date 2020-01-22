Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد العوضي يتغيب عن العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد ورانيا ماهر - تصوير: بلال أحمد
Advertisements
أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، وتغيب الفنان أحمد العوضي عن حضور العرض نظرًا لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد "الاختيار".

وحرص على حضور العرض الخاص أبطال الفيلم محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم مصطفى خاطر، محمد أنور، أوس أوس، على ربيع، مصطفى هريدي، سوزان نجم الدين، هنا شيحة .

"لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، بطولة محمد إمام، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، ومن المقرر طرحه اليوم بالسينمات. 

وفي سياق آخر، يُشار أن محمد إمام خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل" هوجان"، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام،عارفة عبد الرسول، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد،صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات محمد إمام لص بغداد فن الفنان أحمد العوضي الفجر الفني

أخبار تهمك

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

منذ ساعة و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف stream مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم مجانا بث مباشر arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي كول كورة HD رابط bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الجنايني يرد على تدخل أعضاء المجلس السابق في قرارات اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» TODAY Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر kooora goal رابط يلا كورة ماتش تشيلسي وارسنال beIN المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. الأفيش الأول لفيلم محمد إمام "لص بغداد"

محمد إمام لأحمد خالد موسي:"حاجات كتير كنت عاوز أعملها لقيته هو بيعملها "

من داخل سيارته.. محمد إمام يوجه رسالة تحفيزية لجمهوره

محمد إمام لجمهوره :"علشانكم مفيش راحة"

محمد إمام: "وراء كل عمل فني آلاف الأشخاص مش بيناموا"

"بلعنا هواء يكفينا 3 سنين".. محمد إمام مع أمينة خليل في الهواء لهذا السبب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

01:01 ص

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status