أحمد العوضي يتغيب عن العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"





وحرص على حضور العرض الخاص أبطال الفيلم محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم مصطفى خاطر، محمد أنور، أوس أوس، على ربيع، مصطفى هريدي، سوزان نجم الدين، هنا شيحة .





"لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، بطولة محمد إمام، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، ومن المقرر طرحه اليوم بالسينمات.



وفي سياق آخر، يُشار أن محمد إمام خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل" هوجان"، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام،عارفة عبد الرسول، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد،صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز.













أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، وتغيب الفنان أحمد العوضي عن حضور العرض نظرًا لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد "الاختيار".