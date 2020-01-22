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حقيقة إحالة طبيبة للتحقيق بعد تغيبها عن تدريب حادث المنيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:29 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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كشفت الدكتور نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، حقيقة إحالة إحدى الطبيبات للتحقيق الإداري، بسبب تخلفها عن التدريب الذي توفي بسببه طبيبات المنيا، قائلة: "الطبيبة قالت كده، قالت إنهم كلموها وافتكرت إنهم بيطمنوا على صحتها لقيتهم بيحولوها للتحقيق"، معلقًا: "ده استهجان وقسوة غير مبررة".

وأضافت "الشافعي"، خلال مداخلة مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الثلاثاء، أنه لم يتم تعديل مواعيد تدريبات الأطباء بعد حادث طبيبات المنيا، مؤكدة أن كل شيء يسير كما هو.

وتابعت وكيل النقابة العامة للأطباء: "نحن مستاؤون من التعسف الإداري"، لافتة إلى أن وزيرة الصحة لم تحضر تأبين الطبيبات، رغم أنهم أعلنوا عنه، ولكنهم لم يدعوا أحد؛ لأنه واجب عزاء.
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