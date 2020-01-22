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عاجل.. يوسف فوزي يفجر مفاجأة صادمة بعد إصابته بالشلل الرعاش

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:43 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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فجر الفنان يوسف فوزي، عن مفاجأة صادمة عن إصابته بالشلل الرعاش، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علاج لمرضه.

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم" أنه يواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع المرض والتمثيل وهو في هذه الحالة. 

وأكد أن مشكلة "الشلل الرعاش" تتعلق بالأعصاب والدليل على ذلك أن جميع الأدوية التي يدوام على تناولها مهدئة للأعصاب.

وطالب من جميع محبيه الدعاء له بالشفاء، مضيفُا: "مش عايز أي حاجة غير كده". 




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