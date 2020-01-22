خبير أمني: الترويج لعودة الجماعات المتشددة للعنف جهل (فيديو)



وأضاف "علام" خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن حديث البعض وترويجه لعودة هذه الجماعات للعنف، كما كان الوضع في السابق يعتبر أكذوبة كبرى، ومن يقول هذا إما جاهل أو له أغراض أخرى لزعزعة استقرار الوطن.



وأوضح نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أنه مع بداية حكم جماعة الإخوان الإرهابية ووصول محمد مرسي للحكم أفرج عن مجموعة متشددة مازالت على رأيها وأدى هذا لانتشار العنف وقتها ولكن البعض واجه هذا بالفكر، مضيفا أن المفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، استطاع مواجهة هذا الفكر ويقوم بدور كبير ومهم جدا في المراجعات الفكرية والفقهية.

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إنه منذ فترة الستينات في مصر شهدنا أعمال عنف من الجماعات الإرهابية، وازداد عدد هذه الجماعات والعمليات التي نفذتها خلال فترة الثمانينات بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.