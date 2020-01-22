خاص - أمينة خليل تكشف موعد تصوير فيلم "حظر تجوال"

وتدور أحداث الفيلم فى ليلة واحدة عام 2013، حول أم تجسد دورها إلهام شاهين يتم احتجازها مع ابنتها وتلعب دورها الفنانة أمينة خليل، فى مكان ما أثناء حظر التجول، وهنا تعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها.



جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة أمينة، فيلم "لص بغداد" والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، بطولة محمد إمام،أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، فيلم ومن المقرر طرحه غدًا بالسينمات.

وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن صناع العمل سيبدأون تصوير أولى مشاهد الفيلم الأسبوع المقبل.