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خاص - أمينة خليل تكشف موعد تصوير فيلم "حظر تجوال"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:27 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر وهبة أحمد
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كشفت الفنانة أمينة خليل،  عن موعد بدء تصوير فيلمها الجديد "حظر تجوال"، بطولة الفنانة ألهام شاهين و أمينه خليل، والفيلم من اخراج وتأليف امير رمسيس،

وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن صناع العمل سيبدأون تصوير أولى مشاهد الفيلم الأسبوع المقبل. 

وتدور أحداث الفيلم فى ليلة واحدة عام 2013، حول أم تجسد دورها إلهام شاهين يتم احتجازها مع ابنتها وتلعب دورها الفنانة أمينة خليل، فى مكان ما أثناء حظر التجول، وهنا تعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة أمينة، فيلم "لص بغداد" والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، بطولة محمد إمام،أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، فيلم ومن المقرر طرحه غدًا بالسينمات.



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الكلمات المفتاحية

حظر تجوال امينة خليل الفجر الفني

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