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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة الرابعة والعشرون

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:22 ص
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ارسنال
ارسنال
علي ماهر حلمى
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انتهي اليوم الأول من الجولة الرابعة والعشرون، من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، حيث شهد إثارة كبيرة أبرزها تعادل نادي آرسنال أمام نظيره نادي تشيلسي، في ديربي مدينة لندن بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

بينما حقق نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه فوزا قاتلا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي واتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام وفاز نادي مانشستر سيتي خارج ارضه علي حساب نظيره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف مقابل لاشئ وتعادل نادي إيفرتون علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي نيوكاسل بنتيجة 2 / 2.

ويواجه اليوم الأربعاء نادي توتنهام هوتسبير علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي نوريتش سيتي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن بينما يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج "

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء اليوم الأول من الجولة الرابعة والعشرون من عمر البطولة:

1- ليفربول 64 نقطة
2- مانشستر سيتي 51 نقطة
3- ليستر سيتي 45 نقطة
4- تشيلسي 40 نقطة
5- مانشستر يونايتد 34 نقطة
6- ولفرهامبتون 34 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة
8- توتنهام هوتسبير 31 نقطة
9- ساوثهامبتون 31
10- أرسنال 31 نقطة
11- كريستال بالاس 30 نقطة
12- ايفرتون 30 نقطة
13- نيوكاسل 30
14- بيرنلي 27 نقطة
15- برايتون 25 نقطة
16- استون فيلا 25 نقطة
17- وست هام 23 نقطة
18- بورنموث 23 نقطة
19- واتفورد 23 نقطة
20- نورويتش سيتي 17 نقطة
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