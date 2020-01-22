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أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 2 آرسنال | الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:18 ص
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ارسنال وتشيلسي
ارسنال وتشيلسي
محمد مرعي
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انتهت المباراة التي جمعت بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونظيره نادي أرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدفي تشيلسي كل من جورجينهو في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء وسيزار أزبليكويتا في الدقيقة 84 بينما سجل هدفي أرسنال كل من جابرييل مارتينلي في الدقيقة 63 وهيكتور برلين في الدقيقة 87 كما شهدت المباراة طرد دافيد لويز لاعب أرسنال في الدقيقة 26 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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