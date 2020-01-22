أول تعليق من بطلة "ممالك النار" بعد تعرض خالد النبوي لأزمة قلبية







ونشرت صورة لها بصحبة الفنان خالد النبوي، معلقة عليها: "صورة مع النجم الغالي علي قلبي كتير الله يحيمك من كل مكروه".



وسيطر الحزن على العديد من المتابعين بعد انتشار خبر إصابة النبوي بأزمة قلبية وجاءت أبز التعليقات من جانب الجمهور: "ألف سلامةعليك ربنا يطمنا عليك"، وعلق آخر: "من الفنانين المحترمين ربنا يشفيك وتقوم بالسلامة".



يذكر أن خالد النبوي، تعرض عصر أمس لأزمة قلبة مفاجئة، نقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني لإجراء عملية قسطرة قلبية.



من ناحية آخرى شاركت الفنانة كندة حنا في بطولة مسلسل "ممالك النار"، بجانب الفنان خالد النبوي الذي تم عرضه على شبكة قنوات mbc، وشارك في بطولته كوكبة كبيرة من نجوم الوطن العربي وأبرزهم عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، رشيد عساف، محمود نصر، سعي مينه، رامز الأسود.











حرصت الفنانة السورية كندة حنا، على الاطمئنان على الفنان خالد النبوي، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بأزمة قلبية.