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مختار نوح يفجر مفاجأة عن "البلتاجي" وصفوت حجازي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:21 ص
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مختار نوح
مختار نوح
أمنية فوزي
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فجر مختار نوح، قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين، مفاجأة عن الإخواني محمد البلتاجي، والإخواني صفوت حجازي، قائلًا: "محمد البلتاجي وصفوت حجازي مكانوش من الإخوان أصلًا، ولكنهم دخلوا في الموجة علشان يبقوا وزراء، مش أكتر من كده".

وأضاف "نوح"، خلال حواره مع برنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على فضائية، الثلاثاء: "الإخوان كانت تشاهد كل العمليات العسكرية من 1970 لـ 2013 وهي سعيدة".

وأشار القيادي السابق في جماعة الإخوان، إلى أن الصدفة أنقذت مبارك من محاولة الاغتيال في أديس أبابا ولم يتخذ أي إجراء جدي، معلقًا: "كنا نعلم من رتب لعملية اغتياله، ولكن مبارك لم يتخذ أي إجراءات جدية واكتفى بمعاداة السودان، وسوء العلاقات".
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الكلمات المفتاحية

مختار نوح البلتاجي الإخوان

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