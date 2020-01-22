Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي| التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:04 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي على أرضية ملعب أولد ترافورد.

يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إقتناص الثلاث نقاط، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
تقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر ينايتد ضد بيرنلي
تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

التشكيل المتوقع لليونايتد أمام بيرنلي

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – لوك شاو – براندون ويليامز.
خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد – أندرياس بيريرا – دانييل جيمس.
خط الهجوم: أنتوني مارسيال.

التشكيل المتوقع لبيرنلي أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بوبي.
خط الدفاع: تايلور- ميي- باردسلي- تاركوفسكي.
خط الوسط: هيندريك- ويستوود- كورك- ماكنيل.
خط الهجوم: وود- بارنس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يونايتد ملخص محمد صلاح مباراة مانشستر يونايتد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مانشستر يونايتد وتشيلسي مانشستر يونايتد وارسنال مانشستر يونايتد مانشستر سيتي مانشستر مان يونايتد ليفربول ومانشستر يونايتد ليفربول صلاح رونالدو جوارديولا تشيلسي اهداف

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 15 ساعة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ نصف ساعة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف stream مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم مجانا بث مباشر arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي كول كورة HD رابط bein sport

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرسل بيان رسمي للأهلي بسبب رئاسة النادي الشرفية

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلا شوت» TODAY Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر kooora goal رابط يلا كورة ماتش تشيلسي وارسنال beIN المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتي kora live

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - بيرنلي 0 × 2 مانشستر يونايتد

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

بيرنلي ضد مانشستر سيتي .. التشكيل المتوقع للمباراة وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة ضد مانشستر يونايتد

التشكيل المتوقع لمباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد بيرنلي| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

11:39 م

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status