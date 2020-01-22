مانشستر يونايتد ضد بيرنلي| التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي على أرضية ملعب أولد ترافورد.





يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إقتناص الثلاث نقاط، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليفربول بهدفين نظيفين.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر ينايتد ضد بيرنلي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.





التشكيل المتوقع لليونايتد أمام بيرنلي





حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – لوك شاو – براندون ويليامز.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد – أندرياس بيريرا – دانييل جيمس.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال.





التشكيل المتوقع لبيرنلي أمام مانشستر يونايتد:





حراسة المرمى: بوبي.

خط الدفاع: تايلور- ميي- باردسلي- تاركوفسكي.

خط الوسط: هيندريك- ويستوود- كورك- ماكنيل.

خط الهجوم: وود- بارنس.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.