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هجوم ناري من أمين عام دار الإفتاء على الإخوان (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:50 ص
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الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
كساب أحمد
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قال الدكتور عمرو الورداني، أمين عام دار الإفتاء، إن الإخواني لم يتربى على أنه عبد لله عز وجل، ولكنه تربى على أنه خليفة لله في الأرض أي نائب لله، معقبًا:" الله ليس له نائبًا في الأرض، صحيح أن الله كرم الإنسان في الأرض، ولكنه ليس مكلفًا عن الله". 

وتابع " الورادني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، ويقدمه الإعلاميان بسمة وهبة وخالد أبوبكر، أنه قام بأعداد بحث جميع 70 عادة من عادات المصرين ووجدها جميعًا ترتبط بالسنة النبوية والقرآن الكريم.

ولفت أمين عام دار الإفتاء إلى أن المصريين يحبون الله دائمًا، فقام الإخوان بالعمل على تقديس الكراهية، من كراهية كل ما هو مختلف معهم في الرأي، وهذا نتج عنه التطرف، معقبًا: "الإخوان يبعدون الله بالدم والكراهية" 
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