عاجل.. الجنايني يرد على تدخل أعضاء المجلس السابق في قرارات اتحاد الكرة

نفى عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم تدخل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في قرارات الاتحاد الحالي كما أكد أنه لن يترشح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك.





وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"لن نؤجل المباريات إلا لدواعي أمنية أو إذا كانت الفرق ستخوض مباريات في البطولات الأفريقية وقمنا بتأجيل مباريات الدوري من أجل مصلحة الأهلي والزمالك ولست سعيداً بذلك لأن الظروف تجبرنا على ذلك".





وأضاف :"هناك اتصالات حدثت من الأهلي والزمالك لتأجيل مباريات الدوري".





وتابع :"يجب توفير الجو المناسب لمحمد صلاح حتى يأتي إلى مصر للإنضمام للمنتخب للحصول على النتائج المطلوبة منه".





وأردف قائلا :"ليس لاتحاد الكرة دخل في حضور محمد صلاح لحفل أفضل لاعب في أفريقيا وإنما الاتحاد الأفريقي هو السبب في ذلك".





واستطرد قائلا :"لا توجد لدينا عداوة مع أشخاص لتفصيل لائحة اتحاد الكرة والفيفا لن تسمح للجنة الخماسية بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة وعرضت على اللجنة الخماسية أن نرحل مبكرًا بعد إتمام 6 مهام كانت مطلوبة منا".





وواصل :"ما تردد بشأن تدخل إدارة أعضاء من محلس الاتحاد السابق في قراراتنا (كلام خايب)".





وأكمل الجنايني تصريحاته قائلاً :"انتمائي للزمالك لم يسبب لي أي مشاكل ولم أظلم الأهلي في شئ".





وأضاف :"لا يهم من تسلم جائزة أفضل اتحاد في أفريقيا وهاني أبو ريده أخ لي ومن أحد رموز الكرة المصرية".





وتابع :"مجاملة الزمالك في قيد كاسونجو غير صحيح ولا نقوم بتقييد لاعب قبل تسوية مستحقاته كاملا مع ناديه".





وأردف قائلا: "يجب عدم الالتفات لباقي الفرق الأفريقية والنظر لأنفسنا ومنتخب مصر ودع تصفيات كأس العالم من فرق صغيرة".





واختتم الجنايني تصريحاته قائلاً :"لن اترشح لرئاسة الزمالك واتعاون مع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي وعلاقتي رائعة بهم جميعًا (وسبني اربي عيالي)".



