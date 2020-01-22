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"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:01 ص
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خالد النبوي
خالد النبوي
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مشيرا إلى أن "النبوي" دخل المستشفى ظهر الثلاثاء، لإصابته بأزمة قلبية.

وأشار "زامل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه فور وصول خالد النبوي إلى قسم الطوارىء تم فحصه، وعلى الفور دخل غرفة العمليات لإجراء قسطرة قلبية، فضلا عن تركيب دعامة.

وأضاف مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن حالة "النبوي" جيدة، وهو الآن تحت الملاحظة، والطبيب المعالج له هو من سيقرر موعد خروجه.
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