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ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة تشيلسي وأرسنال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:43 ص
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تشيلسي وارسنال
تشيلسي وارسنال
حسام مجدي
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انتهت المباراة التي جمعت بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونظيره نادي أرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
وسجل هدفي تشيلسي كل من جورجينهو في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء وسيزار أزبليكويتا في الدقيقة 84 بينما سجل هدفي أرسنال كل من جابرييل مارتينلي في الدقيقة 63 وهيكتور برلين في الدقيقة 87 كما شهدت المباراة طرد دافيد لويز لاعب أرسنال في الدقيقة 26 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي تشيلسي إلى 40 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يصل رصيد نادي أرسنال إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم كالآتي:
1- ليفربول 64 نقطة
2- مانشستر سيتي 51 نقطة
3- ليستر سيتي 45 نقطة
4- تشيلسي 40 نقطة
5- مانشستر يونايتد 34 نقطة
6- ولفرهامبتون 34 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة
8- توتنهام 31 نقطة
9- ساوثهامبتون 31
10- أرسنال 31 نقطة
11- بالاس 30 نقطة
12- ايفرتون 30 نقطة
13- نيوكاسل 30
14- بيرنلي 27 نقطة
15- برايتون 25 نقطة
16- استون فيلا 25 نقطة
17- وست هام 23 نقطة
18- بورنموث 23 نقطة
19- واتفورد 23 نقطة
20- نورويتش سيتي 17 نقطة
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