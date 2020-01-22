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فى ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن نسرين إمام (صورة)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل الفنانة نسرين إمام، بعيد ميلادها اليوم حيث إنها من مواليد شهر يناير، بدأت مشوارها الفني عندما قدمها أحد أصدقائها للمخرجة إيناس بكر للمشاركة فى مسلسل "حنين وحنان" مع الفنان عمر الشريف عام 2007.

وفى يوم ميلادها يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن نسرين إمام..

١- ولدت الفنانة نسرين إمام فى دولة الكويت عام 1986.

٢- درست نسرين إمام فى الأكاديمية البحرية فى القاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل.

٣- ساعدها فى مشوارها الفني المخرج المسرحي كمال عطية، عندما كانت تأخذ دورة عنده فى مجال التمثيل.

٤- بدأت أول أعمالها مع الفنان عمر الشريف فى مسلسل "حنان وحنين"، ثم بعد ذلك مسلسل "قلب مين"، مع شريف منير وغادة عادل عام 2008، وفى نفس العام شاركت فى مسلسل أدهم الشرقاوي مع الفنان محمد رجب، ومسلسل "جدار القلب" مع خيري أحمد.

٥- حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها فى مسلسل "أدهم الشرقاوي" من مهرجان الإعلام العربي.

٦- شاركت فى سيت كوم راجل وست ستات الجزء الرابع مع الفنان أشرف عبد الباقى عام 2009.

٧- شاركت فى مسلسل مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنيدي عام 2010، وفى نفس العام شاركت فى مسلسل "برة الدنيا" مع الفنان شريف منير.

٨- طالتها الكثير من الشائعات حول طلاقها من زوجها المنتج تامر مرسي صاحب شركة سنرجي للإنتاج الفني، وانفصلا الثنائي ولكنها أخفت ذلك، ولم يمكث انفصالهما وعادوا مرة ثانية.

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