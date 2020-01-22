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مبروك عطية: يجوز التصدق في العلن لهذا السبب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:40 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا مانع من أن يساعد شخص غيره وينشر حالته لطلب المساعدة، ولكن لا يفضل أن توضع صورة، حيث يقوم الشخص بسرد تفاصيل عن الحالة، ومن يريد المساعد يتواصل معه.

وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن من يحاول أن يساعد مريض أو فقير من خلال نشر حالته على مواقع التواصل الاجتماعي يثاب عليه.

وأوضح أن صدقة العلانية مفضلة عن صدقة السر حتى يقتضي الغير، منوها بأنه يفضل للمؤسسات الخيرية التي تنشر حالات تمت مساعدتها أن يتجنبوا إظهار الوجوه.
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الكلمات المفتاحية

مبروك عطية الصدقة في العلن التصدق

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