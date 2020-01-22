الجامعة العربية: نقترب من الحرب الباردة في المنطقة (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون القطب الأوحد فى الشرق الأوسط بعد ظهور قوتين رئيسيتين هما الصين وروسيا في المنطقة، مضيفًا: "لم نصل للحرب الباردة في المنطقة ولكن نقترب منها على نار هادئة".



وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن القوة الصينية تنمو بشكل واضح، وفى عام 2030 ستكون رقم واحد فى العالم، بينما القدرات الأمريكية تضمحل، لافتا إلى أن هناك تحالفا استراتيجيا صينى – روسي بازغ، وهناك تنسيق وتعاون بينهما.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "روسيا عسكريًا تعد القوة الثانية، وهي متميزة فى صناعة السلاح، ولكي تلحق بها الصين تحتاج إلى فترة من الزمن"، لافتًا إلى أن بزوع الصين وروسيا في تحدي أمريكا يأخذ الإقليم بعيدا عن سيطرة القطب الواحد، وهو في صالح شعوب المنطقة.