Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجامعة العربية: نقترب من الحرب الباردة في المنطقة (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:34 ص
Advertisements
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون القطب الأوحد فى الشرق الأوسط بعد ظهور قوتين رئيسيتين هما الصين وروسيا في المنطقة، مضيفًا: "لم نصل للحرب الباردة في المنطقة ولكن نقترب منها على نار هادئة".

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن القوة الصينية تنمو بشكل واضح، وفى عام 2030 ستكون رقم واحد فى العالم، بينما القدرات الأمريكية تضمحل، لافتا إلى أن هناك تحالفا استراتيجيا صينى – روسي بازغ، وهناك تنسيق وتعاون بينهما.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "روسيا عسكريًا تعد القوة الثانية، وهي متميزة فى صناعة السلاح، ولكي تلحق بها الصين تحتاج إلى فترة من الزمن"، لافتًا إلى أن بزوع الصين وروسيا في تحدي أمريكا يأخذ الإقليم بعيدا عن سيطرة القطب الواحد، وهو في صالح شعوب المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

روسيا حرب الاعلامي أحمد موسي أمريكا

أخبار تهمك

كورة لايف stream مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم مجانا بث مباشر arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي كول كورة HD رابط bein sport

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ ساعتين

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 15 ساعة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرسل بيان رسمي للأهلي بسبب رئاسة النادي الشرفية

منذ ساعة و 23 دقيقة

«يلا شوت» TODAY Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر kooora goal رابط يلا كورة ماتش تشيلسي وارسنال beIN المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتي kora live

منذ حوالي 5 ساعات

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ 39 دقيقة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"أبو الغيط": القضية الفلسطينية والإرهاب أهم التحديات التى تواجه المنطقة

أبو الغيط: تدخلات إيران وتركيا فاقمت وأطالت الأزمات في العالم العربي

أبو الغيط: مصر لها تأثير قوي في المنطقة ويعاد بنائها بشكل كبير

شاهد.. ماذا قال أحمد أبو الغيط عن صفقة القرن وإسرائيل؟ (فيديو)

مديرة منظمة المرأة العربية تلقي القسم أمام "أبو الغيط"

"أبو الغيط": في هذه الحالة لا حاجة للأعمال العدائية بين أمريكا وإيران

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

11:39 م

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status