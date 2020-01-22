مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

قتل ثلاثة فلسطينين، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي زعم أنهم حاولوا التسلل إلى الداخل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن ثلاثة فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج الفاصل جنوب القطاع، والتسلل إلى الداخل.



واتهم "أدرعي"، الفلسطينيين أنهم كانوا يلقون عبوة ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة.