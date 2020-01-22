Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبو الغيط": الجامعة تتعرض لهجوم شديد وتسدد فاتورة الوضع العام.. (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع العربي صعب للغاية والجامعة العربية نتاج لهذا الوضع الصعب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخترق الأجواء السورية بشكل مستمر.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم الجامعة ووزير خارجيته أيضا، كما هاجم الجامعة الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد، لافتا إلى أن الهجوم على الجامعة العربية لإسكات صوتها وانزواء وتمزيق أوصال الدول.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لابد من إبقاء الجامعة العربية لمواجهة الأطماع الخارجية، مضيفا: " تم تسديد 49.5% فقط من مساهمات الدول للجامعة من أصل 60 مليون دولار، و12 دولة مضى عليها سنوات ولم تسدد ".

واستطرد قائلًا: "دولة الإمارات العربية تقوم بمساهمات كبيرة وإنشاءات حديثة في الجامعة ستنتهي خلال أسابيع، كما أن العراق تقدمت بمنحة كاملة لإنشاءات في الجامعة.

وأكمل: "الجامعة العربية تمر بظروف صعبة نتيجة الوضع العربي منذ عام 2003 وما حدث في 2011، ويجب أن ينتبه الجميع أن الجامعة تدفع ضريبة ثمن الوضع العربي".

وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلًا: "الجامعة العربية ليست فى أفضل حالاتها الآن لكنها ستبقي للدفاع عن الدولة الوطنية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الجامعة العربية الاعلامي أحمد موسي الإمارات أحمد أبو الغيط

أخبار تهمك

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» TODAY Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر kooora goal رابط يلا كورة ماتش تشيلسي وارسنال beIN المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يرسل بيان رسمي للأهلي بسبب رئاسة النادي الشرفية

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف stream مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم مجانا بث مباشر arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي كول كورة HD رابط bein sport

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتي kora live

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 4 ساعات

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد أبو الغيط: الوضع العربي أصعب من نكسة 67

"أبو الغيط": الوضع الليبي حساس.. والحل السياسي هو الأفضل

أحمد أبو الغيط: تركيا لا تتوقف عن التدخل في شئون الدول العربية

أبو الغيط: لا يستطيع أحد "سلخ" سوريا من عروبتها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

11:39 م

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status