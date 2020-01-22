"أبو الغيط": الجامعة تتعرض لهجوم شديد وتسدد فاتورة الوضع العام.. (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع العربي صعب للغاية والجامعة العربية نتاج لهذا الوضع الصعب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخترق الأجواء السورية بشكل مستمر.



وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم الجامعة ووزير خارجيته أيضا، كما هاجم الجامعة الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد، لافتا إلى أن الهجوم على الجامعة العربية لإسكات صوتها وانزواء وتمزيق أوصال الدول.



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لابد من إبقاء الجامعة العربية لمواجهة الأطماع الخارجية، مضيفا: " تم تسديد 49.5% فقط من مساهمات الدول للجامعة من أصل 60 مليون دولار، و12 دولة مضى عليها سنوات ولم تسدد ".



واستطرد قائلًا: "دولة الإمارات العربية تقوم بمساهمات كبيرة وإنشاءات حديثة في الجامعة ستنتهي خلال أسابيع، كما أن العراق تقدمت بمنحة كاملة لإنشاءات في الجامعة.



وأكمل: "الجامعة العربية تمر بظروف صعبة نتيجة الوضع العربي منذ عام 2003 وما حدث في 2011، ويجب أن ينتبه الجميع أن الجامعة تدفع ضريبة ثمن الوضع العربي".



وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلًا: "الجامعة العربية ليست فى أفضل حالاتها الآن لكنها ستبقي للدفاع عن الدولة الوطنية".

