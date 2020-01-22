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أمين عام دار الإفتاء: الإخوان تعتمد على صناعة الوهم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:36 ص
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الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
كساب أحمد
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قال الدكتور عمرو الورداني، أمين عام دار الإفتاء، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تعتمد على مثلث صناعة الوهم في تجنيد عناصرها، وأول ضلع فيه يسمى بـ"دليل المظلومية"، ويتم فيه الحديث على عدم قدرة المسلمين على العيش بصورة كاملة في بلادهم، وإذا فشلوا في إقناع الشباب يتحدثون عن عدم المساهمة في تحرير القدس، وما يتعرض له المسلمين في بورما، ويتساؤلون عن سبب عدم قدرة الوطن على قيام الشاب بواجبه تجاه المسلين في العالم.

وتابع " الورادني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الضلع الثاني لمثلث صناعة الوهم الذي تعتمد عليه الجماعات الإرهابية، يكون من خلال إعداد "مجتمع وأسرة بديلة"، لكي يعيش هذا الشخص في أسرة ومجتمع بديل، ولذلك تحدث أحد قيادات الإخوان بعدم جواز زواج الإخواني من غير إخوانية.

ولفت أمين عام دار الإفتاء إلى أن سفر الإخوان للخارج لم يكن بهدف الهجرة إلى الله، ولكن من أجل إعداد مجتمع بديل، معتمدًا على ما يسمى بفكرة الخلافة الإسلامية.
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الكلمات المفتاحية

مصر دار الإفتاء الإخوان

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