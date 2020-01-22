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خاص - "الفجر الفني" ينفرد بنشر موعد عرض برنامج "The voice senior"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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بدأت مجموعة "mbc" تصوير أولى حلقات برنامج المواهب "The Voice senior" الخاص بمواهب كبار السن فوق الـ 60 عام منذ 10 أيام.

وتضم لجنة التحكيم عدد كبير من أشهر النجوم وهم: هاني شاكر وملحم زين ونجوى كرم وسميرة سعيد.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن "ذا فويس سينيور" سيبدأ عرضه في الرابع عشر من مارس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عرض برنامج "ذا فويس كيدز"، وسيتم الانتهاء من تصوير الحلقات بعد 10 أيام.

ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.

ويأتي قرار "إم بي سي" باطلاق النسخة الأولى من "ذا فويس سينيور" بعدما حققت  النسخة العربية من "ذا فويس"، و"ذا فويس كيدز" نجاحات كبيرة وشهرة واسعة بالوطن العربي.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فن ذا فويس كيدز برنامج

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