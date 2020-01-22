Advertisements
Advertisements
Advertisements

"النصر التخصصي" في بورسعيد: التأمين الصحي يقدم خدمة طبية فائقة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:28 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور نصر السيد، مدير عام مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، إن المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم خدمة منتظمة لمشتركي النظام الصحي الجديد في تخصصات القلب والأورام للكبار والأطفال.

وأشار "السيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن نسبة نجاح العمليات التي تجرى بالمستشفى تتخطى 98%، موضحًا أنهم يجرون عمليات قلب مفتوح بشكل يومي، وهذا لم يكن موجودًا من قبل في محافظة بورسعيد.

وأضاف مدير عام مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، أنهم تمكنوا من إنقاذ حياة الكثيرين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المريض في يستطيع الحصول على خدمة طبية فائقة وبشكل يعتبر مجانيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو التأمين الصحي أخبار

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية تكتب تعاون جديد بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ أقل من ساعتين

قبل مواجهة الكأس.. زيدان يربك حسابات نجمي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ ساعة الا ربع

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: بورسعيد ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد العام (صور)

منسق نظام التأمين الصحي: جاهزون للتطبيق في بورسعيد

"سؤال وجواب".. كل ما تريد معرفته عن منظومة التأمين الصحي الشامل‎

تعرف على موعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

إجراء 191 عملية بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

05:58 ص

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

10:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status