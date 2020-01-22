"النصر التخصصي" في بورسعيد: التأمين الصحي يقدم خدمة طبية فائقة



وأشار "السيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن نسبة نجاح العمليات التي تجرى بالمستشفى تتخطى 98%، موضحًا أنهم يجرون عمليات قلب مفتوح بشكل يومي، وهذا لم يكن موجودًا من قبل في محافظة بورسعيد.



وأضاف مدير عام مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، أنهم تمكنوا من إنقاذ حياة الكثيرين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المريض في يستطيع الحصول على خدمة طبية فائقة وبشكل يعتبر مجانيًا.



قال الدكتور نصر السيد، مدير عام مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، إن المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم خدمة منتظمة لمشتركي النظام الصحي الجديد في تخصصات القلب والأورام للكبار والأطفال.