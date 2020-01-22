Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعبئة والإحصاء: مصر تسجل 191 مليون نسمة في هذا العام

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:02 ص
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف على التعداد السكاني للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن تعداد سكان مصر في عام من المتوقع أن يصل في 2052 لـ191 مليون نسمة في حال استمرار معدل الإنجاب على ما هو عليه الآن.

وتابع "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، ان معدل النمو السكاني في الصين 0.5%، وفي مصر 2.5%، مشيرًا إلى أن تعداد سكان الصين وصل لـ1.3 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تتفوق الهند على الصين في تعداد سكان الهند خلال 10 سنوات.

ولفت إلى أن الصين قامت بإعداد حملات للتوعية لمخاطر الإنجاب، فوجدت التوعية لم تأتي بالأثر المطلوب، فقامت بتشريع قانون يمنع بإنجاب أكثر من طفل واحد، ومن عامين قاموا بإلغاء هذا القانون بسبب انخفاض معدل النمو السكان، وزيادة معدل كبار السن بشكل كبير جدًا، ففتحت مجال الإنجاب لطفلين بحد أقصى.

ولفت إلى أن عدد السكان في إيطاليا وألمانيا يتناقص، ومن أنقذ الوضع السكاني هو الهجرة، ولذلك تتبنى برلين حملة لزيادة معدل الإنجاب خلال المرحلة الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعداد سكان مصر برلين الصين التعبئئة والإحصاء

أخبار تهمك

يلا شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتي kora live

منذ حوالي 5 ساعات

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TODAY Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر kooora goal رابط يلا كورة ماتش تشيلسي وارسنال beIN المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرسل بيان رسمي للأهلي بسبب رئاسة النادي الشرفية

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف stream مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم مجانا بث مباشر arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ضد تشيلسي كول كورة HD رابط bein sport

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الايكونمست: أفريقيا ستكون موطنا لثلث سكان العالم بحلول عام 2100

التعبئة والإحصاء: وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة بحلول 2030

الأمم المتحدة: وصول التعداد السكاني في مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050

تقرير: النمو السكاني في مصر ضمن الأعلى في العالم

"التعبئة والإحصاء": 99.3 مليون نسمة عدد سكان مصر في الداخل فقط

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يكشف عن التعداد الأخير لسكان مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

11:39 م

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status