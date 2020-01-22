التعبئة والإحصاء: مصر تسجل 191 مليون نسمة في هذا العام

قال الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف على التعداد السكاني للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن تعداد سكان مصر في عام من المتوقع أن يصل في 2052 لـ191 مليون نسمة في حال استمرار معدل الإنجاب على ما هو عليه الآن.



وتابع "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، ان معدل النمو السكاني في الصين 0.5%، وفي مصر 2.5%، مشيرًا إلى أن تعداد سكان الصين وصل لـ1.3 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تتفوق الهند على الصين في تعداد سكان الهند خلال 10 سنوات.



ولفت إلى أن الصين قامت بإعداد حملات للتوعية لمخاطر الإنجاب، فوجدت التوعية لم تأتي بالأثر المطلوب، فقامت بتشريع قانون يمنع بإنجاب أكثر من طفل واحد، ومن عامين قاموا بإلغاء هذا القانون بسبب انخفاض معدل النمو السكان، وزيادة معدل كبار السن بشكل كبير جدًا، ففتحت مجال الإنجاب لطفلين بحد أقصى.



ولفت إلى أن عدد السكان في إيطاليا وألمانيا يتناقص، ومن أنقذ الوضع السكاني هو الهجرة، ولذلك تتبنى برلين حملة لزيادة معدل الإنجاب خلال المرحلة الحالية.

