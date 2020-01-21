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ترضية مالية لأزارو قبل الانتقال للاتفاق السعودي.. تعرف على التقاصيل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:56 م
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أزارو
أزارو
علي نبوي
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أنهى النادي الأهلي أزمة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الانضمام لصفوف نادي الاتفاق السعودي.


وقام مسئولو النادي الأهلي بتعديل عقد اللاعب المغربي، ليتقاضي  750 ألف دولار في الموسم الواحد بدلًا من 550 ألف دولار. 


وحصل أزارو على 200 ألف دولار كقيمة القسط الأول من أجل إقناعه بالانضمام إلى الاتفاق السعودي الذي يرغب في ضم اللاعب لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.


وسيحصل النادي الأحمر على 500 ألف دولار مقابل انتقال أزارو إلى الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر، فيما سيحصل أزارو على 600 ألف دولار.

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