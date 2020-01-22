بالعقود.. تعرف على أجر معتز مطر وهشام عبدالحميد بقناة الشرق

قال الإعلامي محمد الباز، إن العاملين في قناة الشرق سربوا عقود معتز مطر وهشام عبد الحميد؛ بسبب عدم تقاضيهم أجورهم.



وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن عقد معتز مطر بقناة الشرق ينص على تقاضي 3 آلاف دولارًا أمريكيًا عن كل حلقة جديدة، بإجمالي 60 ألف دولارًا شهريًا، والعقد منذ 1 يوليو 2017، معلقًا: "معتز مطر يتقاضى 60 ألف دولارًا شهريًا مقابل الغثاء الذي يتقيأ به في وجوهنا يوميًا في برنامجه".



وأشار الإعلامي محمد الباز، إلى أن هشام عبدالحميد يتقاضى 13 ألف دولارًا في الموسم الواحد.

