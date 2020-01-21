نورين يوسف تطرح Bits & Pieces في معرض الكتاب (صور)

تشارك الكاتبة نورين يوسف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51، والذي ينطلق غدًا الأربعاء 22 يناير 2020، بمؤلفها الجديد Bits & Pieces، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز المعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس.

وقالت نورين يوسف، إن مؤلفها الجديد صادر عن دار بكة واقرأ، وهو عبارة عن مجموعة من القصائد والقصص القصيرة.

وأضافت بأن الكتاب يحتوي على أكثر من ٢٥٠ قطعة من تجارب شخصية وقصص استوحت من أشخاص حولها.

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء غداً فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استعداد أجهزة محافظة القاهرة لإقامة معرض الكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتقديم كافة التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام.