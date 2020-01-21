عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني عن إلقاء بيان هام بعد قليل.









وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "بالفيسبوك": " بيان مهم مني بعد قليل ... انتظروني".









ويترقب متابعي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك بيان رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فهناك ترقب كبير للبيان المنتظر من جانب متابعي الفن من جهة، ومن جانب متابعة الرياضة من جهة آخري.









ويحتل نادي ألميريا الإسباني صدارة ترتيب جدول مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد 45 نقطة متساوياً مع فريق قادش بنفس الرصيد.